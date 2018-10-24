Правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера, а также главного архитектора города Владимира Малова. Также был задержан глава МУП "Водоканал" Сергей Винарский.

В кабинетах чиновников сегодня проходили обыски. Силовики сделали выемку документов в присутствии подозреваемых.

Как рассказал агентству ТАСС собственный источник, Бомберга и Малова подозревают в превышении должностных полномочий и выдаче незаконных разрешений на строительство домов в Сочи. А Винарский также незаконно разрешил подключить многоэтажный дом к водопроводу, хотя по документам это здание являлось индивидуальным жилым строением. Правоохранители также подозревают, что однокомнатную квартиру площадью 90 кв.м Бомбергер в 2014 году приобрел гораздо ниже рыночной стоимости - за сумму около одного миллиона рублей. У Винарского во время обыска найдены восемь миллионов рублей и коллекция дорогих часов.

Несколькими днями раньше оперативники задержали первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и бывшего заместителя градоначальника Анатолия Рыкова, а также заместителя директора департамента экономики и стратегического развития администрации Александра Иванова и еще четверых человек. Все они подозреваются в коррупции.