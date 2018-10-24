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В Тракторозаводском районе идет реконструкция парка Терешковой

24 октября 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Тракторозаводском районе идет реконструкция парка Терешковой

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова приняла приглашение депутата Госдумы Владимира Бурматова приехать на открытие парка в Челябинске, названного в ее честь. В следующем году все работы будут закончены.

Парк был построен самими рабочими на месте старого пустыря в Тракторозаводском районе Челябинска сразу после войны. За десятилетия он обветшал - фонтан уже не радует детвору, а чудесное ограждение чугунного литья местами и вовсе пропало. По инициативе парламентария на эти цели из федерального бюджета были выделены 50 миллионов рублей.

Работа закипела. Сейчас в парке мостят дорожки, делают чугунные ограды, ведут водопровод к фонтану и намерены обновить гипсовые фигурки. Кроме того, здесь появятся игровые и спортплощадки, а также новое освещение. Такова была просьба местных жителей - восстановить уникальное исторические место для прогулок. Благоустройство идет по инициативе главы Южного Урала Бориса Дубровского под контролем парламентария. 

- Я обсуждал проект с самой Валентиной Владимировной Терешковой, которая является моей коллегой по Госдуме, она тоже ждет итога реконструкции и обещала приехать на открытие в следующем году, - рассказал Владимир Бурматов. - С одной стороны, это будет современный парк, настоящая достопримечательность города, а, с другой стороны, будет бережно сохранено его историческое лицо, которое помнят все жители города Челябинска.

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