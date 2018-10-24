Рейтинг идиотских депутатских инициатив

Видимо, все нужные стране и людям законы уже приняты и депутаты изгаляются со своими инициативами, поднимая на смех и принижая до скоморошничества столь уважаемую некогда профессию. Поневоле задумываешься, кого и зачем мы выбирали?



Известный тележурналист и писатель Андрей Караулов собрал коллекцию идиотских инициатив. Так, депутат Илья Гаффнер из Екатеринбурга предлагает квотировать сбор лесных грибов и ягод. Евгений Федоров хочет запретить бизнесу совершать сделки на территории РФ в иностранной валюте. Так можно договориться и совсем о запрете хождения доллара и работы обменников.



Народный избранник Антон Беляков предлагает уравнять сожительство и брак. Его коллега пошла куда дальше - в случае если человека застукают с проституткой предлагается 15 суток ареста или веди её в ЗАГС. Непонятно, как быть в этой ситуации гомосексуалистам.



Как всегда, удивил Виталий Милонов. Он предлагает обязать велосипедистов сдавать экзамены на право вождения. Депутат Николай Герасименко настаивает на удалении из кинофильмов кадров с распитием спиртных напитков. А Андрей Анохин начинает борьбу с тунеядством - не работаешь 6 месяцев - вали на лесоповал.



Им что, делать нечего? Или мы такие дураки, что избрали таких депутатов?



