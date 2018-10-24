Аэропорт Симферополя может быть назван в честь художника Ивана Айвазовского

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ принял участие в голосовании общенационального конкурса «Великие имена России». В рамках конкурса, в частности, выбирают деятеля, в честь которого будет назван аэропорт «Симферополь», пишут «Аргументы недели-Крым».

Крымский премьер проголосовал за то, чтобы симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана АЙВАЗОВСКОГО, так как эта фигура является символичной для многонационального Крыма.

«Художник с мировым именем, он прославил Россию, много сделал для нашего полуострова. Кроме того, сама архитектура и название симферопольского аэропорта – «Крымская волна» – созвучны творчеству нашего великого земляка. Как и само море», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в середине октября Общественная палата РК опуликовала список кандидатов, имя одного из которых дадут международному аэропорту Симферополя в рамках проекта «Великие имена России». В список вошли 10 претендентов: Иван АЙВАЗОВСКИЙ, Максимилиан ВОЛОШИН, Исмаил ГАСПРИНСКИЙ, Лев ГОЛИЦЫН, Александр ГРИН, Екатерина ВЕЛИКАЯ, Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, Павел НАХИМОВ, Николай ПИРОГОВ, Антон ЧЕХОВ.