Челябинские сантехники дали старт Марафону добрых дел

Участники всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» помогли многодетной маме из поселка Потанино.

Марина Велиева одна воспитывает пятерых детей. Этим летом она осталась без жилья из-за пожара, в котором дотла сгорело все имущество. К счастью, никто не пострадал. Все члены семьи успели выбежать на улицу и спасти из огня все свое хозяйство – коров, овец и коз. Погорельцы временно переселились в заброшенное жилище, а люди, которые не остались равнодушными к судьбе многодетной семьи, принялись восстанавливать дом. За несколько месяцев общими усилиями удалось сделать многое: кто-то безвозмездно отгрузил лес, кто-то поставил окна. Присоединились к общему большому делу и участники всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». В рамках социального этапа «Добро согревает» сразу две челябинские команды «Маша и медведь» и «Теплотех» вызвались помочь погорельцам.

- Для того, чтобы приблизить долгожданный переезд в доме оставалось решить вопрос с водоснабжением. В семье есть маленькие дети, поэтому все работы нужно было сделать до наступления морозов. Наши участники полностью восстановили систему водоотведения. Мы предоставили все необходимые материалы, а конкурсанты бесплатно выполнили эту работу, – говорит организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков.

Это стало первым «добром делом» в рамках чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» в 2018 году. Из-за срочности работ, участники выполнили этап заранее, пока остальные команды проводят профориентационные занятия с детьми и студентами. В декабре к челябинским сантехникам присоединятся коллеги из Санкт-Петербурга, Благовещенска, Волгограда, Салехарда и других городов. Все они будут помогать представителям незащищенных слоев населения в установке сантехники. Отчеты о прохождении этого этапа будут доступны на сайте чемпионата www.день-сантехника.рф. Там же будет открыто народное голосование за самых добрых сантехников России.

Если вы хотите поддержать челябинских сантехников, которые решили помочь многодетной семье восстановить дом после пожара, или предложить свою помощь погорельцам, обращайтесь в оргкомитет чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» через контакты, указанные на официальном сайте конкурса.

Для справки:

VII Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проходит с апреля 2018 года по апрель 2019 года, он состоит из нескольких отборочных этапов и финального конкурса, который традиционно состоится в Челябинске, при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России и Правительства Челябинской области.

В этом году одно из нововведений чемпионата – это номинация «Наставник и стажер». Так, «доброе дело» в Копейске выполнили команда «Маша и медведь» – наставник Мансур Хасанов и стажер Ирина Марунова и команда «Теплотех» – наставник Денис Биткулов и стажер Эльмир Сираев. Наставники в этих командах уже принимали участие в чемпионате в 2017 году, тогда они вдвоем представляли команду «Чип и Дейл» и заняли 2 место. В этом году они решили взять стажеров – учащихся многопрофильного колледжа г. Челябинска по специальности «сантехник».