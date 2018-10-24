Минздрав поддержал повышение в 10 раз штрафа за продажу табака детям‍

Министерство здравоохранения РФ выступило с поддержкой законопроекта о повышении в десять раз штрафов для физических и юридических лиц за продажу табачных изделий несовершеннолетним.

В июле нынешнего года депутата Ленинградского законодательного собрания внесли в Госдуму законопроект, предлагающий поправки в статью 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией». Сейчас за продажу табака несовершеннолетним действуют максимальные штрафы для физических лиц – 5 000 рублей, для юридических лиц – 50 000 рублей. Депутаты предложили увеличить эти цифры в 10 раз.

«Несмотря на законодательно установленный запрет на продажу табака несовершеннолетним, многие подростки продолжают курить. Следовательно, они продолжают покупать табак. Необходимость совершенствования законодательства, а также системы контроля за его соблюдением в этой области не вызывает сомнений. Учитывая степень общественной опасности этого правонарушения, Минздрав поддерживает увеличение наказаний за продажу табака несовершеннолетним», - цитируют пресс-службу ведомства «Известия».