Эксперт объяснил, как можно было предотвратить убийство девочки в Чите

Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Чите, как передает РИА Новости.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, что преступление можно было предотвратить, пишет НСН.

«Это очень большая проблема, и, к сожалению, мы никак не примем американский и английский опыт. У нас изнасилование подразумевает достаточно большой срок. Но преступник выходит на свободу, если первый раз, то по УДО, и какое-то время держится. По разному — кто-то неделю, кто-то месяц, полгода, а потом опять встаёт на тропу насилия. Снова отбывает наказание, иногда отмечают, что это рецидив, иногда нет. Выходят чаще всего тоже досрочно. Проходит какое-то время, опять изнасилование, опять сажают. На моей практике у одного насильника таких посадок было до пяти, и никто не признавал его особо опасным рецидивистом. Потому что очень небрежно к этому относится наша судебная система и система наказания», — рассказал психиатр.