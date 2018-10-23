Эксперт объяснил, как можно было предотвратить убийство девочки в Чите
23 октября 2018, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]
Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Чите, как передает РИА Новости.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, что преступление можно было предотвратить, пишет НСН.
«Это очень большая проблема, и, к сожалению, мы никак не примем американский и английский опыт. У нас изнасилование подразумевает достаточно большой срок. Но преступник выходит на свободу, если первый раз, то по УДО, и какое-то время держится. По разному — кто-то неделю, кто-то месяц, полгода, а потом опять встаёт на тропу насилия. Снова отбывает наказание, иногда отмечают, что это рецидив, иногда нет. Выходят чаще всего тоже досрочно. Проходит какое-то время, опять изнасилование, опять сажают. На моей практике у одного насильника таких посадок было до пяти, и никто не признавал его особо опасным рецидивистом. Потому что очень небрежно к этому относится наша судебная система и система наказания», — рассказал психиатр.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес