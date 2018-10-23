Легкий способ обогатиться от солдата 14-й бригады ВСУ

В 14-й бригаде, расположенной в Луганской области, пока еще служит один юный и совсем неталантливый аферист – солдат Мельник О.В. От переизбытка свободного времени в голове воина родился план – подзаработать на своем боевом товарище Луговом В.М.

Зарплата военнослужащим, как известно, приходит на карту «ПриватБанка». Выкрасть ее – банально, поэтому Мельник через горячую линию банка дозвонился и представился Луговым, изменил номер телефона, к которому она была привязана и сменил пароль (интересно, почему в «Привате» все еще возможно такое провернуть?).

В тот же день он снял в банкомате 20 тыс грн наличными. Но этого оказалось мало. За последующие три дня Мельник перевел на карту своего брата в общей сложности 65467 гривен, после чего заблокировал карту.

Пострадавший о пропаже узнал не сразу. Из-за измененного номера мобильного телефона ему не приходили оповещения, потому отсутствие средств на счету он обнаружил лишь через месяц, в увольнении. Написал заявление в полиции и спустя некоторое время обо всем узнал.

Братья Мельники сделали Лугового беднее на 85 тысяч гривен. Хитроумный солдат свою вину уже признал, факт кражи не отрицает.

Будем надеяться, что разбирательство пройдет в рамках украинских законов, без самосуда в подразделении.