Легкий способ обогатиться от солдата 14-й бригады ВСУ
23 октября 2018, 21:12 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]
В 14-й бригаде, расположенной в Луганской области, пока еще служит один юный и совсем неталантливый аферист – солдат Мельник О.В. От переизбытка свободного времени в голове воина родился план – подзаработать на своем боевом товарище Луговом В.М.
Зарплата военнослужащим, как известно, приходит на карту «ПриватБанка». Выкрасть ее – банально, поэтому Мельник через горячую линию банка дозвонился и представился Луговым, изменил номер телефона, к которому она была привязана и сменил пароль (интересно, почему в «Привате» все еще возможно такое провернуть?).
В тот же день он снял в банкомате 20 тыс грн наличными. Но этого оказалось мало. За последующие три дня Мельник перевел на карту своего брата в общей сложности 65467 гривен, после чего заблокировал карту.
Пострадавший о пропаже узнал не сразу. Из-за измененного номера мобильного телефона ему не приходили оповещения, потому отсутствие средств на счету он обнаружил лишь через месяц, в увольнении. Написал заявление в полиции и спустя некоторое время обо всем узнал.
Братья Мельники сделали Лугового беднее на 85 тысяч гривен. Хитроумный солдат свою вину уже признал, факт кражи не отрицает.
Будем надеяться, что разбирательство пройдет в рамках украинских законов, без самосуда в подразделении.
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