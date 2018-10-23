Может ли онкология передаваться половым путём?

Артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили, что у них базалиома — один из видов рака кожи. Они уже много лет борются со страшным заболеванием. Четыре года назад Наталья Сенчукова увидела у себя на ноге странное белое пятно, через полгода Виктор Рыбин обнаружил такое же пятно у себя на лице.

Медики сказали, что некоторые виды злокачественных опухолей поражают членов одной семьи, постоянно находящихся в контакте друг с другом, пишет NEWS.ru.

«Опухоли кожи может вызывать вирус папилломы человека (ВПЧ). Он передаётся половым путем, а также через поцелуи и даже общую посуду», — отметил Алексей Масчан, врач-онколог, доктор медицинских наук.