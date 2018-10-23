В Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки пострадали 10 человек

В Санкт-Петербурге в результате столкновения на Индустриальном проспекте автобуса 21 маршрута и маршрутки пострадали 10 человек, в том числе три девочки - учащиеся пожарного колледжа. Подросток 2001, 2002 и 2003 г.р. отвезли с места ДТП в больницу им. Раухфуса.

По информации издания "Невские новости", госпитализированы несколько человек. Некоторые пострадавшие получили медпомощи на месте аварии.

45-летняя Лариса Быкова доставлена в нейрохирургию Александровской больницы, 46-летняя Елена Минко доставлена в Мариинскую больницу, 43-летния Бахратдин Турсулбаев был доставлен в Мариинскую больницу. Оказалось, столкновение двух транспортных средства произошло из-за того, что водителю автобуса - женщине - стало плохо за рулем.