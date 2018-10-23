«Россия 1» дала интервью с якобы свидетельницей трагедии в Керчи

Телеканал «Россия 1» 17 октября в прямом эфире показал интервью с якобы свидетельницей массового убийства в Керченском политехническом колледже. Интервью со второкурсницей Алиной Керовой было показано в программе «60 минут». Опубликован список погибших в керченском колледже

Но вскоре выяснилось, что студентка с таким именем и фамилией погибла во время стрельбы в колледже. Это заметили авторы передачи Fake News на телеканале «Дождь». Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева вывела девушку в прямой эфир и расспросила о трагедии в колледже.

А утром следующего дня появились списки погибших. И в них Алина Керова. Одногруппница погибшей Виктория Жукова подтвердила «Дождю», что в эфире «России 1» звучал голос не Алины. По словам Виктории, в колледже больше не учится никакая девушка по фамилии Керова.

Скабеева в разговоре с «Дождем» предложила «не делать эмоциональных, скоропалительных выводов» и посоветовала связаться с девушкой, которую выводили в эфир и «со всеми, кто причастен к этому прямому включению». В пресс-службе «России 1» пообещали разобраться в ситуации.