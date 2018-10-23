Как отреагировали в Кремле на идею Госдумы штрафовать самозанятых граждан
23 октября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет комментария по предложению Госдумы штрафовать самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги.
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул идею штрафовать людей, отказавшихся зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного дохода.
"Вы знаете, что много инициатив. Они потом прорабатываются в профильных комитетах, если они принимаются к рассмотрению. И в иных, пока, насколько мне известно, никаких позиций по этой теме не сформировано", - передает радиостанция "Говорит Москва".
Правительство и Госдума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых граждан. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги. Макаров подчеркнул, что штрафовать необходимо тех, кто не платит налоги, но получает доход от своей работы.
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