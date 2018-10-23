В Москве у юноши мобильный телефон взорвался в кармане брюк

В Москве у 18-летнего юноши мобильный телефон взорвался в кармане брюк. Молодой человек с тяжелейшими ожогами промежности и груди был госпитализирован в НИИ Склифосовского. Инцидент произошел 22 октября.

Мама юноши рассказала, что айфон сыну купили пять месяцев назад. До инцидента ничего подозрительного парень не замечал.

Учащийся колледжа живет с родителями в столичном районе Митино, а прописан у бабушки в Зеленограде. Вчера он навестил бабушку и направился в военкомат. Юноша - второкурсник экономического колледжа - не собирался отклоняться от службы в армии.

После визита к бабушке парень сходил в военкомат за повесткой в армию. Из военкомата юноша направился уже к автобусной остановке, и неожиданно в его правом кармане брюк прогремел взрыв.

От взрыва айфона у парня оплавилась одежда не только в районе промежности, но и на груди, - сообщает "МК". Случайный свидетель инцидента-автомобилист довез юношу к бабушке, она уже вызвала медиков.