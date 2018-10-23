Украинские силовики применили на Донбассе российскую тактику

Прокуратура официального Киева пытается использовать тактику, которая изрядно потрепала нервы высшему военному руководству Украины.

Это стратегия российского Следственного комитета. В нашем силовом ведомстве создано специализированное управление. Оно занимается расследованием международного характера против мирных граждан, совершенных на территории Украины. Фигурантами уголовного дела уже стали украинский министр обороны, начальник украинского Генштаба, командиры батальонов, бригад, рядовые военнослужащие. Кому-то из них уже предъявлено обвинение, кто-то заочно арестован.

Генеральная прокуратура Украины в свою очередь также решила начать фиксировать нарушения правил ведения войны. Пресс-служба ведомства заявила о расследовании уголовного дела по обстрелу города Попасная. Фигурантом стал уроженец Луганской области, якобы который командовал разведкой артиллерии.

Текст официального заявления главного надзорного ведомства Украины вызывает недоумение. По версии украинских прокуроров, командир разведки сговорился с руководством официального Луганска, каким-то образом вышел на российские власти и на Минобороны. После этого принялся передавать координаты для артобстрелов Попасной.

Обвинение украинских прокуроров шито белыми нитками. Утверждается, что обстрелы передача координат происходила в период с января по август 2015 года. Украинские прокуроры установили, что в этот период в Попасной и в Попаснянском районе находилось лишь гражданское население. Однако первый же запрос в интернет-поисковике выдает ссылку на видео под названием «г Попасная 01 02 2015 года бой».

Судя по версии украинских прокуроров в кадре «мирные жители Попасной» надели военную форму и решили допросить раненого бойца армии Луганской народной республики.

Еще в одном видео из Попасной, снятое 1 февраля 2015 года, «мирный житель в форме» с автоматом идет по полю и снимает погибших «мирных жителей в форме». За кадром какой-то «мирный житель» по рации сообщает обычную «мирножительскую информацию»: «Калина передает, что в их роте ответственный на интернат к Полине».

Снимающий последствия боя мирный житель говорит за кадром, что он приходил на блокпост к пацанам: «Просил у пацанов — дайте мне «муху» пустую, на посту на ноль третьем, а тут что хочешь. РПГ, вон».









