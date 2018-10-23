В Росстате назвали самый дешевеющий продукт в стране

В Федеральной службе государственной статистики утром во вторник, 23 октября, рассказали, какие продукты в текущем году упали в цене больше других на территории Российской Федерации.

Оказалось, что по сравнению с октябрем 2017 года стоимость томатов снизилась на восемь процентов, а на огурцы – на четыре процента. Как сообщает "Российская газета", это случилось из-за увеличения объемов производства, а также в связи с восстановлением поставок данных товаров из Турции.

К настоящему моменту сбор урожая помидоров и огурцов практически завершен, вследствие чего не стоит ждать дальнейшего снижения цен.

Известно, что дешевеют также морковь, картофель, белокочанная капуста и репчатый лук.