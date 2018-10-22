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Вдовцы заказывают резиновых кукол с лицом умерших жен

22 октября 2018, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Вдовцы заказывают резиновых кукол с лицом умерших жен
Фото: из соцсети

Надувной куклой, похожей на звезду фильмов для взрослых никого не удивить. Но мужчины стали заказывать резиновых "подружек" с внешностью умерших жен. За ваши деньги - любой каприз, решили британские производители изделий для взрослых и наладили неплохой бизнес.

У каждого покупателя секс-кукол свои на это причины, кто-то страдает от одиночества, кто-то избегает контакта с реальными людьми, а кому-то просто хочется разнообразить свою интимную жизнь. Как выяснилось, к владельцам магазинов интима довольно часто обращаются вдовцы, скучающие по своим женам. Клиенты всегда могли выбрать любую внешность для игрушки. Были бы деньги, а уж родинки, татуировки и шрамы нарисуют по заказу, не говоря уже о том, что можно получить подружку с любым весом, цветом глаз и волос. Но вдовцы стали приносить фотографии своих жен просили сделать их максимально похожими на умершую супругу, сообщает  издание "СПИД-Инфо".

Когда первая кукла с внешностью жены отправилась к клиенту, сразу же посыпалась куча заказов. Теперь британский производитель планирует открыть филиалы магазина по всему миру. Вот только в России вряд ли подобная услуга будет пользоваться спросом, ведь по статистике вдовцов-дедушек у нас в несколько раз меньше, чем одиноких бабушек.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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