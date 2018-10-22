"Крымский титан" возобновил работу в Армянске
22 октября 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Закрытое после химического выброса в городе Армянске на севере Крыма химическое предприятие "Крымский титан" возобновило свою работу. На заводе ведется подготовка к запуску печей.
Глава администрации Армянска в Крыму Василий Телиженко сообщил, что завод после ЧП возобновил работу и до конца недели наберет полную мощность, передает РИА Новости.
Напомним, ранее в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Причиной, как установили специалисты, стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода.
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