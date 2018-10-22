В Краснодарском крае начался сезон сбора хурмы

В Сочи начался сезон сбора хурмы. Так, в нынешним году её очень много. Из - за этого на рынках цену на плоды пришлось снизить. Вместо обычных для этого сезона 60 рублей за килограмм её продают за 25.

«Делать из неё какую-то продукцию, допустим хурму сушить, всё это надо реализовать. Потому что в других городах нет такой продукции. Начать её распространять по Краснодарскому краю, по местности, а дальше, может и больше. Видно будет», - рассказал Алексей Кузнецов, предприниматель. Об этом сообщает ОТР.