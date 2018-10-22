Завтра начнутся занятия в керченском колледже, где произошла стрельба

В понедельник стало известно, что занятия в Керченском политехническом колледже, в котором в минувшую среду произошли стрельба и взрыв, возобновятся завтра. Об этом сообщили в министерстве образования Крыма.

Известно, что преподаватели колледжа готовы приступить к обучению студентов 23 октября, однако в несколько укороченном режиме. Как уточняет сегодня днем РИА "Новости", педагоги хотят ввести своих воспитанников в образовательный процесс максимально плавно.

В ведомстве также уточнили, что занятия в корпусе, где 17 октября произошла бойня, в ходе которой погиб 21 человек, проводиться не будут. Студентам придется заниматься в соседнем здании.