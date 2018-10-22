В последнее время люди слышат о раке все чаще. От него умирают всем известные люди, медики находят новые причины образования опухолей, а ученые обещают изобрести универсальное лекарство.

"Сейчас мы видим следующую тенденцию: выявление рака увеличивается, потому что технологии постоянно развиваются, а показатель смертности, наоборот, падает, так как медики умеют выявлять рак на самой ранней стадии, когда это еще исправимо. Конечно, в XVIII и XIX веке заболеваемость раком была чуть меньше, чем сейчас, но с того времени многое поменялось, появились новые факторы, влияющие на появление опухоли", - рассказал ученый. Об этом пишет Ридус.