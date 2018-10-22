На Украине призвали Путина бомбить Киев

В сети набирает популярность видео с руганью жительницы Украины, призывающей к бомбардировке Киева. «Пускай меня назовут сепаратисткой, но я хочу, чтобы сюда Путин пришел и отфигачил здесь все Градами», — с болью в голосе выругалась украинка. Поводом для возмущения женщины стало безразличие ее сограждан к происходящему в стране.

Другие украинцы уже поддержали призыв в комментариях.

«Дорогая женщина, полностью вас поддерживаю», — написала пенсионерка Валентина: «Страна идиотов и дураков! Каким стрессом можно излечить наш народ, уже/даже не понятно! Люди, очнитесь,как пережить эту зиму? Лично я со своей пенсией 1452 грн.уже забыла вкус мяса, может быть это и не самое страшное, а ведь я работала на знаменитой 9-й доменной печи завода "Криворожсталь" машинистом электромостовых кранов, и гордилась своей работой, как Родина оценила мой труд, что я имею в итоге-жалкое существование и кучу болячек! Как жить дальше???» (Орфография сохранена - прим. ред.)

Другие комментаторы принялись обсуждать, как долго будут лететь ракеты до Верховной Рады, и спорить на тему, что лучше использовать: Бук, или ракетный комплекс «Кинжал».