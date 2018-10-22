Взятки гладки

В Санкт-Петербурге следователь и бывшая судья обвинялись в получении взятки в особо крупном размере, но умудрились избежать наказания по всей строгости закона. Вместо этого статью обвинения переквалифицировали в более мягкую. Перед законом все равны, но кое-кто «ровнее»?

Всё началось с того, что некая Лариса Кузнецова, будучи сотрудником компании «Орион», похитила у фирмы, в которой работала, 117 млн. рублей. За своё мошенничество Кузнецова получила срок и вот уже 3,5 года находится в женской колонии во Владимирской области. Однако в «Орионе» обнаружили ещё одно хищение на сумму в 4 млн., которое совершила всё та же бывшая предприимчивая сотрудница. По версии потерпевшей стороны Кузнецова заключила фиктивный договор с ООО «НС Информ Консалтинг», которое принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Гайдукову.

Естественно замдиректора «Орион» А. Алексеев обратился по сему делу в полицию. Однако следователь Игорь Левченко решил весьма необычно подойти к решению проблемы – вместо того чтобы заняться расследованием, он потребовал 300 тыс. евро с представителя «Ориона» и тогда, мол, начнётся движение по делу. А если денег не будет, то Левченко в отместку создаст проблемы.

Алексеев испугался и дал взятку. Удивительный случай, когда её даёт не подозреваемый, чтобы избежать наказания, а потерпевший. Однако, жадная до новой мзды душа следователя вместо того, чтобы с новой и весомой мотивацией в кармане приступить к работе, решила вытрясти при помощи посредников ещё полмиллиона евро.

Тут Алексеев догадался, что стоит обратиться к адвокату, который и посоветовал заканчивать играть в игры с рэкетиром в погонах и писать заявление о вымогательстве взятки.

Решено было брать мздоимца с поличным, непосредственно во время передачи денег. Тут внезапно всплывает имя бывшего мирового судьи судебного участка №25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной. Её задержали вместе с посредниками, которые получали взятку.

Позже она будет всячески отрицать свою причастность в участии в мошенничестве. По словам Самгиной она всего-то «стояла рядом», «шарахалась от пакета с деньгами» и вообще не знает, кому предназначались деньги, а позвали её только лишь для того, чтобы «урегулировать, отношения между представителем фирмы и следователем Левченко, который никак не направлял дело в суд». Всё это она говорила на заседании Высшей Квалификационной комиссии судей, а вдобавок обвиняла задержавших её оперативников в провокации и жаловалась на якобы неправомерные действия СКР и оперативно-розыскные мероприятия.

Тем не менее, следователь, возбудивший дело, получил согласие на привлечение судьи по 291 статье УК (получение взятки в особо крупном размере). Более того, добро на это дал аж сам Председатель СКР Александр Бастрыкин, который после изучения процессуальных документов пришёл к выводу о наличии в действиях Самгиной именно 291 статьи. По этому же поводу не было сомнений и у Квалификационной комиссии судей (ККС) Мосгорсуда. Сам взяточник Левченко обвинялся по двум статьям 291.1 и 290(предусматривают санкции от 7 до 12 лет и штрафы в 70 и 60-кратном размере), он был отстранен от работы и помещен в СИЗО.

Казалось бы, вот и сказке конец, но Самгина направляет апелляцию, и Высшая квалификационная коллегия судей внезапно отменит решение ККС Мосгорсуда! При этом разумного объяснения этому никто не находит. Может судьи выгораживают друг друга, а может, испугались, что она кого-то потянет за собой? Впрочем, причиной могло стать и то, как Самгина напирала на заседании ВККС на то, что таким образом создаётся прецедент, когда вот так следователи могут поступить с любым судьёй. Мол, её статью переквалифицировали в 159-ю только потому, что у них нет доказательств, а уголовное дело, как выразилась сама Самгина на неё «натянуть» нужно позарез. Да и в своём финальном спиче бывшая судья зачем-то перенесла личную проблему с законом в философские размышления на тему неприкосновенности слуг Фемиды: «Делайте, делайте все, что хотите с судьёй! Всё, что наделала ККС Москвы, поверьте, завтра же будет у всех на устах, и с судьями можно будет творить всё!»

То ли от такого напора, то ли ещё от чего, но ВККС отменил решение Квалификационной комиссии Мосгорсуда. А значит, Самгина вновь не может быть привлечена к уголовной ответственности. Левченко же провёл несколько месяцев в СИЗО, но после переквалификации его статьи на значительно облегченную ст.285 ч.1 (злоупотребление должностными полномочиями) был отправлен под домашний арест. И это при том, что в деле о взятке фигурирует сумасшедшая сумма в 800 тыс. евро! Неужели поделились? Вот Кокорина и Мамаева не отпускают из под ареста – боятся, что деньгами всех завалят и правосудие не свершится. Чем же вероятно опытный следователь хуже?

Что касается «Ориона» и Кузнецовой, то здесь тоже всё оказалось не на стороне потерпевших. Дело перевели из Московского районного суда Петербурга в Смольнинский суд. А того самого Александра Гайдукова, который предположительно является подельником Кузнецовой в деле о хищении 4 млн., в суд не вызван и никаких допросов не проходил. В данный момент он скрывается в СНГ, и, говорят, уже пережил несколько покушений.

Получается «Орион» стал заложником коррупционного скандала – всё это лишь затягивает рассмотрения дела и даёт время подозреваемым, если не избежать наказания совсем, то как минимум отделаться лёгким испугом.