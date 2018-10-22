Россия приготовилась к уничтожению кораблей США в случае войны на Азовском море

Если американские корабли, которые планируется передать Украине, задействуют во враждебных действиях против России, они будут уничтожены. Такое заявление сделал Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт.

На минувшей неделе стало известно, что Киев может получить от Соединенных Штатов два списанных фрегата. Согласно точке зрения Коротченко, ставшего собеседником «ПолитНавигатора», цель передачи судов – поддержка военных амбиций украинского президента Петра Порошенко. Данная поставка призвана повысить рейтинг лидера соседнего государства, собирающегося переизбраться на второй срок, отметил аналитик.

По словам эксперта, Москва все необходимые ответные меры уже приняла. Если Украина решит задействовать американские корабли в боевых действиях против РФ в Черном и Азовском морях, фрегаты уничтожат. С этой задачей успешно справятся российские комплексы «Бал» и «Бастион».

Ранее политолог Роман Безпалько рассказал о возможной реакции России на поставки вооружений США воюющим в Донбассе киевским силовикам.