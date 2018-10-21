Собянин рассказал об итогах восьми лет работы на посту мэра Москвы

Московский мэр Сергей Собянин подвел итоги восьми лет работы на посту градоначальника и рассказал о планах развития столицы на ближайшее будущее. Соответствующие публикации политик разместил на персональном сайте и личных страницах в Twitter и «ВКонтакте».

Собянин отметил, что, перечитав свое первое программное выступление перед московскими депутатами, он убедился в правильности выбора приоритетов развития города. Темпы преобразований, проведенных за последние восемь лет, можно назвать максимальными, если учитывать сложность и громадность задач, написал мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что за каждой приведенной им цифрой стоит огромный труд миллионов жителей столицы и повседневная, сложная, иногда чрезвычайно конфликтная работа большой команды.

Слайды, опубликованные градоначальником, свидетельствуют о том, что за обозначенный период продолжительность жизни в городе выросла на три с половиной года до 77,9 лет; 51% московских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады; на 16% увеличилась средняя скорость движения.

Также с 1 января текущего года выросли размеры отдельных социальных и иных выплат для 2,2 млн москвичей. Горожане старше 55/60 лет наделены правом бесплатного проезда на общественном транспорте.

Кроме того, с 2011-го по 2018 годы в столице построили 157 км и 81 станцию метро.















































