ДТП произошло на Волгорадском проспекте, детей эвакуировали на вертолете

В Москве серьезное ДТП произошло сегодня утром у станции метро "Кузьминки" на Волгоградском проспекте. В результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека, двое из которых - дети.

На место аварии прибыл вертолет Центра экстренной медицинской помощи для эвакуации пострадавших в больницу. Детей госпитализируют в Городскую клиническую больницу (ГКБ) им. Г.Сперанского, - сообщает Агентство городских новостей "Москва". Взрослого пострадавшего доставили в ГКБ №68. О состоянии пострадавших не уточняется.

Правоохранители выясняют причины ДТП. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.