Синоптики обрадовали москвичей прогнозом погоды на воскресенье

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать москвичам и гостям города в воскресенье, 21 октября. Согласно последней информации специалистов, в столице сегодня преимущественно будет облачно.

Метеорологи уточняют, что осадков в городе не ожидается, а температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 10 градусов, передает РИА "Новости" данные центра погоды "Фобос". Отметим, что эти показатели на 1-2 градуса превышают климатическую норму для данного времени.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление будет демонстрировать медленный рост и составит 756 миллиметров ртутного столба.