Командир СОБРа управления Росгвардии погиб в ДТП под Астраханью

Командир спецотряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Астраханской области Валерий Иванников погиб в автомобильной аварии на трассе Астрахань — Махачкала, в Икрянинском районе области. Полковник Иванников находился в отпуске, в минувшую субботу, 20 октября, ехал на личном автомобиле.

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По предварительным данным, автомобиль Иванникова перевернулась после того, как он попытался уйти от лобового столкновения. Полковник погиб на месте ДТП. В салоне находился еще один человек 1957 года рождения. Пассажир командира Росгвардии пострадал. Его госпитализировали с различными травмами, - сообщает ТАСС.

В Росгвардии подтвердили, что офицер находился в отпуске и управлял личным транспортом, - сообщает РИА Новости. По факту аварии под Астраханью проводится проверка.