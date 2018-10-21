//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Близкие Игоря Талькова назвали возможного убийцу музыканта
- Пугачева заявила, что долгие годы была в образе и лишь теперь стала "настоящей"
- Дочь Кафельникова Алеся показала фото, взбудоражившее ее поклонников
- Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Командир СОБРа управления Росгвардии погиб в ДТП под Астраханью
21 октября 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Командир спецотряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Астраханской области Валерий Иванников погиб в автомобильной аварии на трассе Астрахань — Махачкала, в Икрянинском районе области. Полковник Иванников находился в отпуске, в минувшую субботу, 20 октября, ехал на личном автомобиле.
По предварительным данным, автомобиль Иванникова перевернулась после того, как он попытался уйти от лобового столкновения. Полковник погиб на месте ДТП. В салоне находился еще один человек 1957 года рождения. Пассажир командира Росгвардии пострадал. Его госпитализировали с различными травмами, - сообщает ТАСС.
В Росгвардии подтвердили, что офицер находился в отпуске и управлял личным транспортом, - сообщает РИА Новости. По факту аварии под Астраханью проводится проверка.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
ДТП произошло на Волгорадском проспекте, детей эвакуировали на вертолете
//В мире
Косачев расценивает заявление Трампа о выходе из ДРСМД как шантаж
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Командир СОБРа управления Росгвардии погиб в ДТП под Астраханью
//В мире
//Культура
Режиссер сериала "Клан Сопрано" ушел из жизни в возрасте 57 лет
//Новости партнеров
//Политика
МИД России предупредил об ответе после заявлений США о выходе из Договора РСМД
//Политика
Лавров завтра встретится с помощником президента США по нацбезопасности
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Во Владикавказе на горящем заводе "Электроцинк" появилась угроза взрыва
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//Общество
101-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: любовь, танцы и бренди
//Общество
В сети обсуждают приезд "скорой в Мавзолей: "Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся"
Мэр Керчи: горожане в день стрельбы в колледже совершили настоящий подвиг
//Общество
//В мире
Трамп: США выйдут из договора о РСМД, чтобы развивать вооружение
//Наука
Американские ученые разработали суперкостюм для поднятия тяжестей
//Общество
Освобожденный из-под ареста в Норвегии Бочкарев вернулся в Москву
//Политика
Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта
//В мире
СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»
В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ на Лубянке