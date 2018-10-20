Екатерину Андрееву лишили ежедневных эфиров и теперь зрители смогут увидеть телеведущую только по выходным. Вместо нее передачу "Время" по будням будет вести Кирилл Клейменов. Андреева в соцсети это прокомментировала.

Многие высказали предположение, что 56-летняя телеведущая конфликтует с кем-то из руководства канала На днях в беседе с одним из подписчиков Андреева отметила, что пока не ушла с Первого канала и до сих пор ведет новости, только уже на "Орбитах": "такой вкус у начальников". Она добавила, что ей пишут о том, что купили спутниковые тарелки и настроили их на "Орбиту", и смотрят программу "Время".

Андреевой задали вопрос, собирается ли она уходить в ближайшее время, но дальше беседу продолжать ведущая не стала.