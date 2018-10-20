Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В Интернете обсуждают инцидент с девушкой в наушниках, не пропустившей кортеж белорусского лидера Александра Лукашенко. Жительница Гродно переходила дорогу и не заметила автомобили с мигалками.

Девушка чудом не пострадала: перед ней пронесся полицейский автомобиль сопровождения, а за ним следовал основной автомобиль кортежа. Она проскочила между ними. Человек, который снял видео, посчитал, что девушка была невнимательна из-за наушников.

«Ну, в наказание ее Батька регулировщиком может поставить», «В наказание поедет копать картошку», «Куры тоже дорогу перебегают когда хотят,» - смеются пользователи.