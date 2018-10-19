Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе манты как причина убийства в Тверской области, нашествие бурых медведей в Новосибирской области, нарколаборатория в одной из квартир Тольятти и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Манты стали причиной убийства в Тверской области. Конаковский городской суд Тверской области признал местного жителя виновным в убийстве знакомого. Преступление было совершено в одном из сел района, сообщает Афанасий-бизнес. Мужчина принимал гостей у себя дома, во время застолья поссорился с одним из них и вонзил нож ему в грудь. Рана оказалась смертельной.

Петропавловску-Камчатскому исполнилось 278 лет. На праздничной церемонии присутствовали Почетные граждане Петропавловска, представители Группировки войск и сил, Камчатской и Петропавловской епархии, студенты, школьники, горожане, пишет Полуостров Камчатка с ссылкой на пресс-службу мэрии Петропавловска-Камчатского.

Минприроды Новосибирской области предупреждает о небывалом нашествии бурых медведей. Шагая по лесу, нужно громко сообщать о своем передвижении, можно петь, свистеть и даже стучать ложкой по железной кружке. Если зверь вас заметил и стал проявлять любопытство, попытайтесь отогнать его громким спокойным голосом. Хлопните в ладоши и как-нибудь пошумите. Хорошо в этом плане помогает выстрел в воздух. Об этом пишет НДН.инфо.

Осуждён слобожанин, который из ревности избил знакомого музыкальной колонкой. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, преступление было совершено 2 мая в коридоре общежития на набережной Грина. В суде установлено, что 25-летний мужчина из ревности избил знакомого переносной музыкальной колонкой, стилизованной под бутылку рома.

Более 11 тонн зараженных томатов прибыло в Калининградскую область из Македонии. Умышленно или по недоразумению предприниматели из далёкой Македонии отправили в Калининградскую область более 11 тонн заражённых томатов, неизвестно. Об этом пишет НИА Калининград.

В Ханты-Мансийске зафиксирована вспышка сальмонеллеза. В детских дошкольных образовательных организациях Ханты-Мансийска наблюдается рост заболеваемости кишечными инфекциями, передает Vestiural с ссылкой на пресс-службу правительства региона. В детских садах специалисты провели дезинфекцию, лабораторные исследования продуктов и объектов внешней среды, установили круг контактных лиц, организовали меднаблюдение за детьми и персоналом.

Житель Тольятти организовал нарколабораторию в квартире. При осмотре съемной квартиры, стражи правопорядка обнаружили функционирующую нарколабораторию. Правоохранители изъяли у 34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики, сообщает SamaraToday с ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области

На Ставрополье наркодилера осудили на 8 лет. Как пишет Ставропольский Репортер, Абдулло Мирзоев обеспечивал на территории России хранение и реализацию наркотика через так называемые «закладки». При задержании сотрудниками краевого управления ФСБ у него была изъята крупная партия героина, которую он планировал реализовать на Ставрополье.