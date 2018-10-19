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Взрыв произошёл на заводе в Гатчине под Петербургом, есть жертвы
19 октября 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленинградской области в пятницу, 19 октября, взрыве произошел на территории пиротехнического завода "Авангард" в Гатчине. Первоначально информация появилась об одном погибшем. Сейчас стало о известно, что из-под завалом извлечено тело еще одного погибшего.
По предварительной информации, пострадали не менее 10 человек. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, - информирует Фонтанка.ру.
МЧС ранее сообщило, что могут находиться под завалами четыре человека. По данным портала 47news.ru, разлетевшиеся после взрывами кирпичи рухнули на проходящие рядом железнодорожные пути. Остановлено движение в сторону Усть-Луги.
Взрыв произошел около 17 часов в магазине по продаже пиротехнической продукции. Столб дыма веднеется издалека.
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