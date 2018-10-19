Суд вынес приговор блогеру Давидычу - основателю портала Smotra.ru Эрику Китуашвили. Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя автомобильного портала Китуашвили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы.

Блогер обвиняемого в мошенничестве с автостраховками в особо крупном размере. Вторая фигурантка дела - гражданская жена Китуашвили Анна Каганская - приговорена к трем годам и двум месяцам колонии, - сообщает ТАСС.

Как установил суд, Китуашвили организовал преступную группу. Сам осужденный лично разрабатывал преступный план: определял место преступления, распределял между соучастниками денежные средства, полученные от страховой компании и от продажи автомобилей. Как говорится в приговоре, Китуашвили предоставлял в страховые компании заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, в результате чего соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Ему инкриминировалась инсценировка хищения четырех машин, но суд исключил из приговора один эпизод мошенничества в связи с тем, что во время совершения преступления Китуашвили находился в Сингапуре.