СКР опубликовал оперативное видео из Керченского колледжа

Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео из Керченского политехнического колледжа, в котором студент устроил стрельбу и подрыв самодельного взрывного устройства. В Керчь прибыл председатель Следкома России Александр Бастрыкин провести оперативное совещание в связи с шокирующим преступлением - массовым убийством, произошедшим в Керченском колледже 17 октября. «Простым школьным преступлением кто-то прикрыл теракт»

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин заслушал доклад о первых результатах расследования и дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода следствия.

Глава СКР поручил "изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении". "Важно выяснить причину агрессии нападавшего", - подчеркнул Бастрыкин.

По поручению главы СКР следователям предстоит выяснить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, круг общения Рослякова, велась ли педагогическая и психологическая работа с учащимися. Следователям предстоит установить, как был организован досуг для студентов колледжа, проводились ли занятия по патриотическому воспитанию молодежи.

Следственной группе предстоит изучить, как обеспечивалась безопасность в колледже. Быстрыкин поручил разобраться, был ли соблюден порядок получения Росляковым разрешения на оружие и выявить происхождение взрывных устройств, которые он пронес в колледж.

18-летний студент лишил жизни 20 человек, 11 из которых - несовершеннолетние дети.

Сегодня в Керчи второй день траура.