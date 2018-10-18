Власти Крыма просят увеличить бюджет на безопасность школ

Власти Республики Крым после взрыва в политехническом колледже в Керчи просят федеральный центр увеличить ассигнования на осуществление антитеррористической безопасности учебных заведений. Галкин порассуждал о том, как снизить риск повторения школьных трагедий

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова, передает ТАСС. По ее словам, у правительства республики есть дорожная карта по доведению школ до нужных стандартов.

Она также вынуждена была констатировать, что тревожными кнопками оборудована в настоящий момент лишь половина учебных заведений, при этом во многих образовательных учреждениях отсутствует охрана.