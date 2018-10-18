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Власти Крыма просят увеличить бюджет на безопасность школ
18 октября 2018, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Республики Крым после взрыва в политехническом колледже в Керчи просят федеральный центр увеличить ассигнования на осуществление антитеррористической безопасности учебных заведений.
Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова, передает ТАСС. По ее словам, у правительства республики есть дорожная карта по доведению школ до нужных стандартов.
Она также вынуждена была констатировать, что тревожными кнопками оборудована в настоящий момент лишь половина учебных заведений, при этом во многих образовательных учреждениях отсутствует охрана.
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