Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Больше всего в России зарабатывают финансисты. Эксперты опубликовали обзор статистики по основным показателям рынка труда России за первое полугодие текущего года. Самый высокий уровень зарплат в сфере финансовой деятельности - вдвое больше, чем в среднем по России - 87 991 рубль. Средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль (без вычета подоходного налога).

На втором месте по уровню зарплат - работники в сфере добычи полезных ископаемых - 86 982 рубля, и информации и связи - 70 839, - сообщает "Российская газета".

Самые низкие зарплаты у работников гостиниц и предприятий общественного питания. Там средняя зарплата составляет 25 842 рубля. Сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство - 28 251 рубль. Водоснабжение, водоотведения, организация сбора и утилизация отходов - 30 519 рублей.

Как отметили аналитики, зарплата работников предприятий и компаний негосударственной и государственной форм собственности различается в среднем в 1,5 раза в пользу негосударственных компаний.

Самые высокие зарплаты - в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. В первом средний размер зарплат составляет 53 406 рублей. Во втором - 52 759 рублей.