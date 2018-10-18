Мужчина задержан за попытку продать на Украину запчасти для Су-27 и МиГ-29
18 октября 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
На три года и два месяца лишен свободы мужчина - житель Москвы - за попытку продать на Украину запчасти для военных самолетов Су-27 и МиГ-29. Следствием доказано, что мужчина занимался контрабандой запчастей для двигателей самолетов Су-27 и МиГ-29, похищенных с российских предприятий ОПК.
При задержании у обвиняемого была обнаружена крупная сумма денег — оплата за запчасти и предоплата за следующую поставку. Обвиняемый полностью признал свою вину, - сообщает "СП".
Канал контрабанды запчастей к боевым самолетам МиГ-29 и СУ-27 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭс был пресечен в 2017 году УФСБ России по Саратовской области во взаимодействии с центральными подразделениями ФСБ России. Злоумышленник был задержан с поличным при попытке передачи изделий курьеру.
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