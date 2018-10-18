Минздрав сообщил о состоянии раненых в керченском колледже на утро четверга
18 октября 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших людей при трагедии в керченском политехническом колледже на утро четверга, 18 октября. По информации главы Минздрава, всего в больницах остаются 44 человека. Некоторых раненых перевели в Симферополь, Темрюк, Краснодар, Москву.
В реанимации остаётся 12 человек, из которых семь в крайне тяжелом состоянии, трое тяжелых, двое больных средней тяжести.
Установлено, что большинство пострадавших людей получили ранения при взрыве бомбы, которая была начинена инфицированными поражающими элементами.
Трагедия произошла в политехническом колледже в Керчи 17 октября. 18-летний студент четвертого курса этого же колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное множеством мелких металлических компонентов. После чего сам застрелился.
Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Ранены более 50 человек.
Основная причина смерти погибших — огнестрельные ранения.
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