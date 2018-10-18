Специалисты устанавливают причину аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября. Делегация корпорации "Роскосмос" 17 октября посетила ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре. На это предприятие были доставлены обломки ракеты-носителя.

Эксперты выдвинули версию. Вероятно, ошибка была допущена при сборке "Союза" в монтажно-испытательном корпусе космодрома "Байконур", - сообщает "Коммерсантъ".

Источник издания расказал, что в Самаре на "Прогрессе" Дмитрий Рогозин заслушал доклады членов комиссии по расследованию ЧП, были проанализированы результаты исследования фрагментов ступеней "Союза-ФГ". Источник, близкий к Минобороны России, подчеркнул, что к аварии "Союза" привела не конструкторская ошибка и не заводской брак. В том, что причиной крушения стали механические неполадки, допущенные во время стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты, убеждена большая часть экспертов, задействованных в расследовании .

Участники совещания обсудили дальнейший ход работ по расследованию причин аварии. Предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу этой недели.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала 11 октября " с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с космодрома "Байконур. На борту космического корабля к МКС направлялись космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Но во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя. Экипаж в спускаемой капсуле приземлился в казахстанской степи.