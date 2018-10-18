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Капитальное повышение

18 октября 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Капитальное повышение

Второй раз за историю своего существования повышается плата за капитальный ремонт. Постановление подписал глава администрации Волгоградской области Андрей Бочаров. Депутаты областной думы, в компетенции которых капремонт был ранее, передали право изменения губернатору.

Квадратный метр жилплощади с нового года будет обходиться волгоградцам в 6,13 рубля. Напомним, первоначально в 2014-м тариф у нас составлял 5,06 рубля, в 2016- м повысился до 5,9 рубля. По отчету регионального отделения Фонда капремонта собираемость сейчас составляет 88%. Заставить платить оставшихся собираются с помощью коллекторов. Стало известно, что регфонд капремонта заключил для этих целей агентский договор с ООО «Юридический центр «МКС».

Хотя, как сообщает информагентcтво v1.ru ссылкой на отчет Контрольно-счетной палаты региона, за 2016 год на счетах фонда капремонта постоянно «болтаются» неиспользованными больше миллиарда рублей. Эта сумма мертвым грузом лежит на счету в Сбербанке. За прошлый год региональный фонд капремонта, по его же отчету, отремонтировал всего 10% от запланированных на год домов.

Несмотря на прибавивший в весе тариф, он все же ничтожно мал, считают в Контрольно-счетной палате, опираясь на расчеты комитета ЖКХ и ТЭК. Раскладывая дома по категориям, в зависимости от количества этажей, в КСП настаивают на том, что сумма должна быть значительно выше. Исключение - только пятиэтажки. Так, например, в домах высотой от 12 этажей, взносы должны быть не меньше 17 рублей за квадратный метр. Жильцы девятиэтажек должны отдавать 11 рублей за «квадрат», в двухэтажных домах плата за капремонт не должна быть ниже 10 рублей за квадратный метр.

С нового года жильцам стандартных квартир в Волгограде каждый месяц придется отдавать по 367 рублей. С учетом повышения тарифа благосостояние фонда увеличится больше, чем на 80 миллионов рублей.

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