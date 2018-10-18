//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 34-летняя актриса Дарья Екимасова объявила: "Я стала Мамой"
- Участница "Детского Евровидения" от России представила конкурсную песню
- «Впервые встречаю такого чудовищно бездушного человека», Бузова о своем выборе
- Певица Леди Гага выходит замуж
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Вы поедете на бал?
18 октября 2018, 10:31 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Оказывается, не все господа уехали в Париж. Кое-кто осел в Волгограде или заново может возродиться здесь – было бы желание.
Недавно в Волгограде прошло очередное заседание Царицынского Дворянского Собрания. Представители Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз потомков Российского дворянства - Российское Дворянское Собрание» собрались в краеведческом музее.
И хотя основной круг обсуждавшихся вопросов – организационно-итоговый, поднимались на заседании и духовные темы: помощь православному детскому «Дому милосердия», где заботятся о брошенных детях, проведение Царицынского православного фестиваля культуры, языка и журналистики. Послушали собравшиеся и отчёт о проведении выставок, посвященных столетию убиения царской семьи и истории Александро-Невского собора.
Проводить настоящие балы – уже стало традицией для Волгограда. В этом году началась подготовка к «Литературному Рождественскому балу». Он пройдет в дни зимних каникул в Областной библиотеке имени Горького. Организаторы сообщили, что от всех участников требуется соблюдение дресс-кода. Это, прежде всего, удобная для танцев сменная обувь. Потому что все гости обязательно должны танцевать вальс, полонез и другие бальные танцы. Также дресс-код подразумевает соответствующую мероприятию одежду. Для женщин – вечерние длинные или бальные платья, желательно иметь веер и перчатки. Для мужчин – белые рубашки, классические тёмные брюки, можно добавить жилет, шейный платок или галстук-бабочку. Приветствуются исторические бальные костюмы XVIII–XIX веков.
В программе костюмированного бала игры, конкурсы, шарады, литературно-музыкальные миниатюры и показательные выступления основного состава Клуба исторического бального танца «Онегин».
Для знакомства участников с азами классического танца в ноябре-декабре пройдут репетиции под руководством профессионального хореографа.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Волгограде сохранение заменили модной реконструкцией 10:32
Вы поедете на бал? 10:31
Капитальное повышение 10:31
Вырастить традицию 10:31
В волгоградской библиотеке презентовали программу долголетия 16.10 21:23
Ветераны и работники ВгАЗа высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников 16.10 21:20
//Новости МирТесен
Большая репутация складывается из небольших шагов 12.10 13:34
Уйти, не опуская глаз 10.10 16:42
Ушёл-пришёл, вышел с вещами 10.10 16:41
//Новости Гнездо.ру
Дворец кому-то тот же дом 10.10 16:41
Молодые железнодорожники сыграли в квиз и узнали о льготах 04.10 12:42
В Волгограде ушли от Москвы и прибились к Саратову 03.10 15:25
//Новости Redtram
Гибель фермеров в Волгоградской области продолжается 03.10 15:09
В Волгограде придумали, как предотвратить кражи люков 03.10 15:09
Двести человек пригрозили выходом миллионов 26.09 16:04
//Новости ADWILE
Повторенье – мать ученья 26.09 16:03
И пусть цветут цветы 26.09 15:58
Производители за ответственность 24.09 11:29
Железнодорожники предотвращали несанкционные переходы 20.09 16:55
На велосипеде на второй срок 19.09 16:20
Алексей Васин: «Функция человеческой души – не брать, а отдавать» 19.09 16:19
//Новости партнеров
Реальный скандал в высшем обществе 19.09 16:18
Болельщики держат «Ротор» на своих плечах 19.09 16:17
Ненародные избранники 12.09 13:28
Волгоград пассионарный 12.09 13:28
Померили силу 12.09 13:27