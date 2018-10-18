Вы поедете на бал?

Оказывается, не все господа уехали в Париж. Кое-кто осел в Волгограде или заново может возродиться здесь – было бы желание.

Недавно в Волгограде прошло очередное заседание Царицынского Дворянского Собрания. Представители Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз потомков Российского дворянства - Российское Дворянское Собрание» собрались в краеведческом музее.

И хотя основной круг обсуждавшихся вопросов – организационно-итоговый, поднимались на заседании и духовные темы: помощь православному детскому «Дому милосердия», где заботятся о брошенных детях, проведение Царицынского православного фестиваля культуры, языка и журналистики. Послушали собравшиеся и отчёт о проведении выставок, посвященных столетию убиения царской семьи и истории Александро-Невского собора.

Проводить настоящие балы – уже стало традицией для Волгограда. В этом году началась подготовка к «Литературному Рождественскому балу». Он пройдет в дни зимних каникул в Областной библиотеке имени Горького. Организаторы сообщили, что от всех участников требуется соблюдение дресс-кода. Это, прежде всего, удобная для танцев сменная обувь. Потому что все гости обязательно должны танцевать вальс, полонез и другие бальные танцы. Также дресс-код подразумевает соответствующую мероприятию одежду. Для женщин – вечерние длинные или бальные платья, желательно иметь веер и перчатки. Для мужчин – белые рубашки, классические тёмные брюки, можно добавить жилет, шейный платок или галстук-бабочку. Приветствуются исторические бальные костюмы XVIII–XIX веков.

В программе костюмированного бала игры, конкурсы, шарады, литературно-музыкальные миниатюры и показательные выступления основного состава Клуба исторического бального танца «Онегин».

Для знакомства участников с азами классического танца в ноябре-декабре пройдут репетиции под руководством профессионального хореографа.