Чем грозит недостаток йода?

Щитовидная железа — важнейший орган эндокринной системы, отвечающий за выработку гормонов. Она расположена на шее под гортанью, состоит из двух долей, внешне похожих на крылья бабочки.

Так, слабая выработка гормонов щитовидной железы отрицательно сказывается на здоровье, пишет NEWS.ru. Нарушаются обмен веществ, сердечный ритм, функция кишечника. Все процессы в организме замедляются.

«Человека со сниженной функцией щитовидной железы узнать легко. Это такой замедленный хомячок, который всё время хочет есть и никого не хочет видеть. Человек прибавляет в весе, у него появляются запоры», — отмечает кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.