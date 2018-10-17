В Москве задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, который курировал на полуострове дорожное строительство и исполнение ФЦП.

Его обвиняют в получении взятки. Проверки проходят в государственных комитетах дорожного хозяйства и конкурентной политики Крыма. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, "неприкасаемых нет и не будет. Важно, не кто задержан, а за что. Все, кто переступил или только собирается нарушить закон, должны знать: наказание неотвратимо." По словам Аксенова, в скором времени вероятны новые задержания чиновников в Крыму.

Это не первый вице-премьер Крыма, задержанный в регионе после воссоединения полуострова с Россией. В прошлом году стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина по делу о получении 27-миллионной взятки.