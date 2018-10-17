Климатолог: Аномально тёплая зима в Москве возможна

Москву ждёт рекордно тёплая зима, потому что в праздник Покрова в европейской части России наблюдалась тёплая солнечная погода. Подобная погода в этот день фиксируется раз в 25 лет, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявил, что народным приметам верить не стоит, пишет НСН.

«Я сошлюсь на статистику Гидрометцентра. Он проводил соответствующие исследования. В основном, ответ был отрицательным. Конечно, есть те приметы, которые соответствуют каким-то физическим явлениям, тогда можно с научной точки зрения оценивать, сколь перспективно на них ориентироваться. В среднем это не подтвердилось. В основном, на приметы ориентироваться не стоит», - сообщил климатолог.