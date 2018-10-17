В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве родителей и бабушки

В Москве по горячим следам задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве своих родных матери, отца и бабушки. 22-летний москвич сообщил следствию, что убил родителей и бабушку в ходе ссоры.

Жестокое тройное убийство произошло на северо-востоке Москвы. По предварительным данным СКР, в квартире жилого дома по улице Летчика Бабушкина обнаружены тела двух женщин и мужчины с признаками насильственной смерти. Молодой человек был задержан на месте происшествия.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы для проведения с ним следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.