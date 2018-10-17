В Москве прошла Главная Конференция для Персональных Ассистентов

13 октября 2018 года в Москве состоялась Главная Конференция для Персональных Ассистентов, организованная компанией «Smart&Talented».

Персональный ассистент в современном мире - кто он? Почему профессия личного помощника не имеет ничего общего с трудом секретаря?

Основательница школы и агентства по подбору персональных ассистентов «Smart&Talented», Марина Егорова в тандеме со своей командой и другими спикерами раскрыли секреты успеха Супер-ассистента.

На повестке дня были заявлены и рассмотрены такие вопросы, как требования к ассистентам сегодня российских и западных компаний, лидерство и личный бренд, новые веяния в профессии, безопасность данных руководителя и ассистента, особенности работы со сложным руководителем, а также деловая игра с преподавателями школы, вечерний фуршет с розыгрышем подарков от компании.

Лейтмотивом Главной Конференции для Персональных Ассистентов стала значимость ассистента в жизни топ-менеджера, так как персональный ассистент сегодня - это одновременно и менеджер, и психолог, и организатор с навыками финансового планирования, обладающим такими качествами, как широкий кругозор, активная жизненная позиция, проактивность, молниеносная реакция на поручения, чуткость и готовность с улыбкой принять новые вызовы и решать нестандартные задачи.

Успешный ассистент – это тот, кто смог освободить руководителя от решения всех вопросов, оставив ему время для профессиональной деятельности и личной жизни.

Конференция прошла в дружественной обстановке, вдохновляющей на непрерывное развитие и новые победы ассистентов.