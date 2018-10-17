В Магнитогорске умер мужчина, над которым издевались санитары в психбольнице

В Магнитогорске умер пожилой мужчина, над которым во время его нахождения в психиатрической больнице издевались санитары. Он скончался у себя дома. По сведениям Минздрава Челябинской области, мужчина умер спустя какое-то время после выписки. У пожилого человека имелся целый ряд заболеваний. Санитары психбольницы сняли на видео издевательства над пожилым пациентом

Видеозапись, как медики издеваются над стариком в психоневрологической больницы № 5 Магнитогорска, всколыхнула социальные сети. Главный врач этой больницы Александр Беликов отправил обращение в прокуратуру для правовой оценки факта издевательств над пациентом, - сообщает ТАСС. Прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области 16 октября начала проверку по публикациям в СМИ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал уволить главврача и, чтобы к лицам, издевавшимся над пациентом, были применены максимально жесткие меры, сообщает URA.RU.

"Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жестких мер: в короткие сроки установить всех виновных. Они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с "волчьим билетом", с позором", - сказал глава региона.

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео инцидента в Twitter и назвал санитаров "подонками".