«Поверьте, я не виноват!», перед смертью звезда «Глухаря» Фатеев передал записку

Звезда телесериала "Глухарь" Михаил Фатеев, который покончил с собой в СИЗО, передал предсмертное письмо в театр. «Поверьте, я не виноват!», - написал актер.

11 октября тело Михаила Фатеева нашел сосед по камере. По всей видимости, актер дождался, когда сокамерник уснет, вышел в туалет и там повесился. «В моей смерти соседа, а также сотрудников и администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. Написано без физического и психологического давления», — такую записку актер оставил в камере.

3 октября 2018 года Михаил Фатеев был арестован по подозрению в совращении несовершеннолетнего. По версии следствия, он познакомился с 14-летним мальчиком у метро, оставил ему свой номер телефона, а когда подросток позвонил, Фатеев якобы отправил ему свои эротические снимки и предложил встретиться.

Близкие и друзья Михаила никак не могут поверить в происходящее. Сначала для них стало шоком обвинение в педофилии, а затем и самоубийство актера. Они не верят ни в обвинения против него, ни в суицид. Тем более, что адвокат, который встречался с Фатеевым сообщил, что он держится бодро и попросил передать ему в тюрьму джинсы. Кроме того, он успел написать короткую записку свои коллегам по театру Романа Виктюка. Это письмо попало к журналистам «Комсомольской правды».









«Уважаемый Роман Григорьевич! Любимый театр. Простите меня за те репутационные риски, которые вы терпите из-за меня. Поверьте, после тех пыток, которые здесь были и, думаю, будут, единственное, что дает мне силы (нет, это не боль и стремление доказать что-то кому-то своим уходом) это вера. Ваша вера в меня. Несмотря ни на что. Поверьте, я не виноват! Только здесь понимаешь. Насколько вы все ценны для меня. Продолжайте верить в свободу, в любовь и творит вопреки! Спасибо. Надеюсь увидеть вас всех. Верю в чудо», – написал Михаил Фатеев.

Роман Виктюк за несколько часов до трагедии выступил в поддержку актера: «Всё это поклеп и наветы, скоро выяснится настоящая правда. Я не знаю, кто там и что пишет, но этого не может быть. Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение — просто наговор».

В театр Романа Виктюка актер поступил на службу в 2002-ом, сыграв за долгие годы десяток ролей. Но зрители, помня его по ролям в сериалах «Глухарь-3», «Марш Турецкого», «Солдаты-2», «Офицеры», «Метро» и «Чемпион». Подробнее о судьбе актера пишет издание «СПИД-Инфо».