В Росстате назвали самый быстро дорожающий продукт

В России назвали продукт, больше всего подорожавший за девять месяцев текущего года. Вывод основан на результатах исследования Федеральной службы государственной статистики.

Самым быстро дорожающим продуктом в текущем году названо пшено. Сейчас стоимость одного килограмма крупы составляет 44 рубля, тогда как в начале года цена равнялась 30 рублям.

По мнению специалистов, к такому удорожанию (на 41%) привел низкий валовый сбор данного вида зерна: "Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена", - пояснил эксперт РГ.