Подростки забили насмерть мужчину в Долгопрудном

Двое подростков забили насмерть мужчину в ходе пьяной ссоры в Долгопрудном, как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Подростки в возрасте пятнадцати и шестнадцати лет распивали алкоголь с мужчиной. Они поссорились, и в ходе конфликта несовершеннолетние избили мужчину, передает сайт Подмосковье сегодня.