"Дочка" РМК построила в Актобе реабилитационный центр для детей

Каждый день здесь смогут поправлять здоровье до 50 детишек. Центр «Аяла» был построен благодаря меморандуму о сотрудничестве,который подписали в прошлом году Актюбинской области и ТОО «Актюбинская медная компания» (дочка РМК).

В центр приехали сразу два президента: Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и РМК Всеволод Левин. На сумму порядка семисот миллионов теньге здание оснастили лучшим оборудованием, которое поможет в реабилитации детей с болезнями опорно-двигательного аппарата.

Президент РМК Всеволод Левин добавил, что компания вложила в горнодобывающий сектор Республики Казахстан около 911 миллионов долларов США и надеется на долгосрочные перспективы сотрудничества.

- Возведение реабилитационного центра стало еще одним важным этапом укрепления сложившегося плодотворного партнерства с республикой, - отметил Всеволод Левин. - Уверен, коллектив высококвалифицированных специалистов и современная материальная база нового центра позволят ему эффективно помогать всем нуждающимся в лечении и реабилитации.