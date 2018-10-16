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"Дочка" РМК построила в Актобе реабилитационный центр для детей
16 октября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Каждый день здесь смогут поправлять здоровье до 50 детишек. Центр «Аяла» был построен благодаря меморандуму о сотрудничестве,который подписали в прошлом году Актюбинской области и ТОО «Актюбинская медная компания» (дочка РМК).
В центр приехали сразу два президента: Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и РМК Всеволод Левин. На сумму порядка семисот миллионов теньге здание оснастили лучшим оборудованием, которое поможет в реабилитации детей с болезнями опорно-двигательного аппарата.
Президент РМК Всеволод Левин добавил, что компания вложила в горнодобывающий сектор Республики Казахстан около 911 миллионов долларов США и надеется на долгосрочные перспективы сотрудничества.
- Возведение реабилитационного центра стало еще одним важным этапом укрепления сложившегося плодотворного партнерства с республикой, - отметил Всеволод Левин. - Уверен, коллектив высококвалифицированных специалистов и современная материальная база нового центра позволят ему эффективно помогать всем нуждающимся в лечении и реабилитации.
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